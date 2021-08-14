Gaziantep'te önce yayaya ardından traktöre çarpan kamyonet devrildi: 3 yaralı
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Gaziantep'te önce yayaya ardından traktöre çarpan kamyonet devrildi: 3 yaralı

Gaziantep'te önce yayaya ardından traktöre çarpan kamyonet devrildi: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yolun karşına geçmeye çalışan kişiye çarpan kamyonetin karşı şeride geçerek traktöre çarpıp devrilmesi sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yolun karşına geçmeye çalışan kişiye çarpan kamyonetin karşı şeride geçerek traktöre çarpıp devrilmesi sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Gaziantep-Nurdağı kara yolu Hisar Mahallesi mevkisinde Hikmet T. (48) idaresindeki 31 N 5380 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Reşit A'ya (16) çarptı.

Karşı şeride geçen kamyonet, Ali A'nın (48) kullandığı 27 Z 2629 plakalı traktöre çarptıktan sonra tarlaya devrildi.

Kaza sonrası kamyonette çıkan yangın, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Nurdağı İtfaiye Amirliği ekiplerince söndürüldü.

Yaralanan sürücüler ile Reşit A, 112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırdı. Reşit A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Gaziantep'te önce yayaya ardından traktöre çarpan kamyonet devrildi: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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Gaziantep'te önce yayaya ardından traktöre çarpan kamyonet devrildi: 3 yaralı - Haberler
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