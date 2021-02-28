GAZİANTEP - Midibüs şarampole devrildi: 3 yaralı
28.02.2021 15:23 | Son Güncelleme: 28.02.2021 15:57
Gaziantep'te midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Gaziantep'te midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Yeşilkent Mahallesi'nde Kürşat Balcı'nın kullandığı 27 AES 346 plakalı midibüs, takla atarak şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Üzeyir Deve ve Ergincan Çaparuşağı, 112 Acil Servis ekiplerince Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yol kenarındaki bazı ağaçlar da zarar gördü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar