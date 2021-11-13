Gaziantep'te MHP'nin "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı düzenlendi

GAZİANTEP (AA) - MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, "Bir ülkücü olarak diyorum ki bu ittifak olmasa dahi Tayyip Erdoğan mı yoksa Selahattin Demirtaş mı? Vallahi billahi de yüz defa Tayyip Erdoğan derim." dedi.

"Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı kapsamında Gaziantep'te bir lokantada düzenlenen etkinliğe katılan Varlı, Cumhur İttifakı'nın 2023 hedeflerini anlattı.

Cumhur İttifakı'nın amacının Türkiye'ye hizmet etmek olduğunu ve gücünü milletten aldığını ifade eden Varlı, "Bu ittifakı 15 Temmuz sonrasında millet kurdu." dedi.

Millet İttifakı'nın politikasını eleştiren Varlı, şöyle devam etti:

"CHP'nin Cumhurbaşkanı'na olan düşmanlığı gözlerini öyle kör etmiş ki kalplerini öyle mühürlemiş ki vallahi sorsanız Tayyip Erdoğan mı, Selahattin Demirtaş mı? diye inancınız olsun Selahattin Demirtaş derler. Ama ben de bir ülkücü olarak diyorum ki bu ittifak olmasa dahi Tayyip Erdoğan mı yoksa Selahattin Demirtaş mı? Vallahi billahi de yüz defa Tayyip Erdoğan derim."

"Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı kapsamında Cumhur İttifakı'nın hedeflerini anlattıklarını, vatandaşı bilgilendirdiklerini dile getiren Varlı, "Biz yaptıklarımızın doğru olduğuna inandığımız için bu ittifakın içindeyiz. 15 Temmuz öncesini konuşmuyoruz. 15 Temmuz sonrası Türk milletinin lehine gelişmelerle doludur." değerlendirmesinde bulundu.

Programa MHP Gaziantep milletvekilleri Sermet Atay, Ali Muhittin Taşdemir ve diğer davetliler katıldı.

AA / Mehmet Akif Parlak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet