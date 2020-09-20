Gaziantep'te lüks otomobil araca çarptı: 3 yaralı Gaziantep'te lüks otomobil araca çarptı: 3 yaralı Gaziantep'te, lüks bir otomobil aynı istikamette seyir eden başka bir araca arkadan çarptı.

Gaziantep'te lüks otomobil araca çarptı: 3 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, lüks bir otomobil aynı istikamette seyir eden başka bir araca arkadan çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Gaziantep-Nizip kara yolu 25. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep istikametinden Nizip istikametine doğru hareket eden sürücü Müslim Mert Özyurt idaresindeki 34 RD 7214 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Mehmet A.C. idaresindeki 27 AAN 968 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle iki araçta bulunan Huri Ç. (45), Sebiha Ç. ve Şeker C. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 ekiplerince Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA