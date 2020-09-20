Gaziantep'te lüks otomobil araca çarptı: 3 yaralı
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Gaziantep'te lüks otomobil araca çarptı: 3 yaralı

Gaziantep'te lüks otomobil araca çarptı: 3 yaralı Gaziantep'te, lüks bir otomobil aynı istikamette seyir eden başka bir araca arkadan çarptı.

20.09.2020 17:43 | Son Güncelleme: 20.09.2020 17:58

Gaziantep'te lüks otomobil araca çarptı: 3 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, lüks bir otomobil aynı istikamette seyir eden başka bir araca arkadan çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Gaziantep-Nizip kara yolu 25. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep istikametinden Nizip istikametine doğru hareket eden sürücü Müslim Mert Özyurt idaresindeki 34 RD 7214 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Mehmet A.C. idaresindeki 27 AAN 968 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle iki araçta bulunan Huri Ç. (45), Sebiha Ç. ve Şeker C. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 ekiplerince Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Gaziantep'te lüks otomobil araca çarptı: 3 yaralı

Kaynak: İHA

IHA Editörü - HANİFİ GÜZEL
HANİFİ GÜZEL
IHA Editörü
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