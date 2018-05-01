Gaziantep'te "Kobi Kardeşliği Gecesi"

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, "Şu anda bu ülkenin ve İslam coğrafyasının en büyük ihtiyacı kardeşliktir. Birbirimizle olan bağlarımızı daha da güçlendirmemiz, birbirimizi sevgiyle ve muhabbetle kucaklamamız lazım, ki bu topraklarda var olma mücadelemizi devam ettirelim." dedi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) ile ESDER iş birliğiyle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Salonu'nda "KOBİ Kardeşliği Gecesi" düzenlendi.

Çelikus, program öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 ilde "KOBİ Kardeşliği Gecesi" düzenlediklerini söyledi.

Programdaki hedeflerinin esnafların KOSGEB tarafından desteklenmesi olduğunu ifade eden Mahmut Çelikus, bu desteklerin KOSGEB görevlileri tarafından yüz yüze anlatılmasını amaçladıklarını dile getirdi.



"Kardeşlik vurgusu" üzerinde durarak çeşitli etkinlikler yaptıklarını belirten Çelikus, şöyle konuştu:



"Şu anda bu ülkenin ve İslam coğrafyasının en büyük ihtiyacı kardeşliktir. Birbirimizle olan bağlarımızı daha da güçlendirmemiz, birbirimizi sevgiyle ve muhabbetle kucaklamamız lazım, ki bu topraklarda var olma mücadelemizi devam ettirelim. Bizler de kardeşliği vurgu yapan programlar yapıyoruz."

Programda, KOSGEB'in çalışmaları ile ilgili bilgilendirme yapıldı.