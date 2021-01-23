Gaziantep'te kısıtlamanın ilk günü sessizlik hakim
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Gaziantep'te kısıtlamanın ilk günü sessizlik hakim

23.01.2021 11:37 | Son Güncelleme: 23.01.2021 11:41
Gaziantep'te kısıtlamanın ilk günü sessizlik hakim

GAZİANTEP'te işlek caddeler, sokaklar, meydanlar ve sıklıkla kullanılan duraklar, sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde boş kaldı.

GAZİANTEP'te işlek caddeler, sokaklar, meydanlar ve sıklıkla kullanılan duraklar, sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle cuma günü saat 21.00'de başlayan ve pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Gaziantep'te işlek caddeler, meydanlar ve sıklıkla kullanılan tramvay ve otobüs duraklarında sessizlik hakim oldu. Polis ekipleri kısıtlama kapsamında trafikte, çarşı ve meydanlarda bulunan vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.Kentte dün yapılan denetimlerde ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 212 kişiye 900'er lira idari para cezası uygulandı.


Gaziantep'te kısıtlamanın ilk günü sessizlik hakim
Gaziantep'te kısıtlamanın ilk günü sessizlik hakim
Gaziantep'te kısıtlamanın ilk günü sessizlik hakim
Gaziantep'te kısıtlamanın ilk günü sessizlik hakim
Gaziantep'te kısıtlamanın ilk günü sessizlik hakim
Gaziantep'te kısıtlamanın ilk günü sessizlik hakim
Gaziantep'te kısıtlamanın ilk günü sessizlik hakim
Gaziantep'te kısıtlamanın ilk günü sessizlik hakim
Gaziantep'te kısıtlamanın ilk günü sessizlik hakim
Gaziantep'te kısıtlamanın ilk günü sessizlik hakim
Gaziantep'te kısıtlamanın ilk günü sessizlik hakim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KILIÇ

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