Gaziantep'te karşı yönden gelen 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep-Şanlıurfa kara yolu Nizip Bölge Trafik İstasyon Amirliği yakınlarında, Şanlıurfa istikametinden gelen Ali Solgun idaresindeki 09 RB 194 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Yunus Emlik yönetimindeki 27 AKT 38 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücü Ali Solgun olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Salih Altuntaş ve Yunus Emlik, ambulansla Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çarpışmanın etkisiyle araçta sıkışan Ali Solgun'un cenazesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılıp cenaze aracıyla Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu arada bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, araçların gelirken çarpışması yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu