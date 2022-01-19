Gaziantep'te kar yolları kapattı; mahsur kalan 2 bin 800 kişi kurtarıldı (8) - Haberler
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Gaziantep'te kar yolları kapattı; mahsur kalan 2 bin 800 kişi kurtarıldı (8)

Gaziantep'te kar yolları kapattı; mahsur kalan 2 bin 800 kişi kurtarıldı (8)
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Kılıç - Haberler | Güncel

KALÇA KEMİĞİ KIRILAN KADIN İÇİN JANDARMA SEFERBER OLDUGaziantep'in Araban ilçesinin kırsal Başpınar Mahallesi'nde yaşayan Handan Orhan, sabah saatlerinde dengesini kaybedip düşünce kalça kemiği kırıldı.

GAZİANTEP (DHA) - KALÇA KEMİĞİ KIRILAN KADIN İÇİN JANDARMA SEFERBER OLDU

Gaziantep'in Araban ilçesinin kırsal Başpınar Mahallesi'nde yaşayan Handan Orhan, sabah saatlerinde dengesini kaybedip düşünce kalça kemiği kırıldı. Sağlık ekipleri kar nedeniyle mahalle yolu kapalı olduğu için ulaşamayınca jandarmadan yardım istendi. Askerler tarafından evden alınan Handan Orhan, jandarma aracıyla Araban Devlet Hastanesi'ne götürüldü.


Gaziantep'te kar yolları kapattı; mahsur kalan 2 bin 800 kişi kurtarıldı (8)

Gaziantep'te kar yolları kapattı; mahsur kalan 2 bin 800 kişi kurtarıldı (8)

Gaziantep'te kar yolları kapattı; mahsur kalan 2 bin 800 kişi kurtarıldı (8)

Gaziantep'te kar yolları kapattı; mahsur kalan 2 bin 800 kişi kurtarıldı (8)

Gaziantep'te kar yolları kapattı; mahsur kalan 2 bin 800 kişi kurtarıldı (8)

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Kılıç - Son Dakika Haberleri

Gaziantep, Jandarma, Başpınar, kar, Güncel, Haber

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