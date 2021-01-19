Gaziantep'te kar yağışı etkili oldu
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Gaziantep'te kar yağışı etkili oldu

19.01.2021 10:52 | Son Güncelleme: 19.01.2021 10:57
Gaziantep'te kar yağışı etkili oldu

GAZİANTEP'te etkili olan kar yağışı sonrası kent merkezi, beyaza büründü.

GAZİANTEP'te etkili olan kar yağışı sonrası kent merkezi, beyaza büründü. Çocuklar, kar topu oynayıp, poşet ve tepsilerle kaydı. 

Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü kentte, kar yağışı etkili oldu. Tarihi kent meydanı, kısa sürede beyaza büründü. Çocuklar ise kar yağışını eğlenceye dönüştürdü. Sokaklara çıkan çocuklar, kar topu oynayıp, poşet ve tepsilerle kaydı. Bazı sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, karın ağırlığına dayanamayan ağaçlar ise zarar gördü.Kar yağışının ardından dışarıya çıkan vatandaşlar pandemi döneminde evde kalan çocuklar için farklılık olduğunu ve çok mutlu olduklarını ifade etti.


- Kanlı
Gaziantep'te kar yağışı etkili oldu
Gaziantep'te kar yağışı etkili oldu
Gaziantep'te kar yağışı etkili oldu
Gaziantep'te kar yağışı etkili oldu
Gaziantep'te kar yağışı etkili oldu
Gaziantep'te kar yağışı etkili oldu
Gaziantep'te kar yağışı etkili oldu
Gaziantep'te kar yağışı etkili oldu
Gaziantep'te kar yağışı etkili oldu
Gaziantep'te kar yağışı etkili oldu
Gaziantep'te kar yağışı etkili oldu
Gaziantep'te kar yağışı etkili oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

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