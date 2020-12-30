Gaziantep'te kadın cinayetleri protesto edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gaziantep'te kadın cinayetleri protesto edildi

30.12.2020 16:13 | Son Güncelleme: 30.12.2020 16:16
Gaziantep'te kadın cinayetleri protesto edildi

Gaziantep'te düzenlenen etkinliklerle kadın cinayetleri proteste edildi.

Gaziantep'te düzenlenen etkinliklerle kadın cinayetleri proteste edildi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Gaziantep Kadın Meclisi üyesi bir grup kadın, Şahinbey ilçesindeki Balıklı Meydanı'nda bir araya geldi.

Taşıdıkları pankartlarla Aylin Sözer, Selda Taş ve Vesile Dönmez'in öldürülmesine tepki gösteren kadınlar, sloganlar attı.

Grup adına konuşan Gonca Altan, kadın cinayetlerini durdurmak için mücadele ettiklerini belirterek, "Çözüm, her gün kadınların hayatına mal olan bireysel silahlanmayı önlemektir. Cezasızlığın son bulması, kadınlar için adaletin sağlanmasıdır. Bizler her gün kadın cinayetlerini durdurmak için mücadelemize devam edeceğiz." dedi.

Bu arada, Adıyaman Barosu Kadın Hakları Komisyonu da yaptığı yazılı açıklamayla kadın cinayetlerini protesto etti.

Açıklamada, dün 3 kadının İstanbul, Malatya ve Gaziantep'te öldürüldüğü hatırlatılarak, "Şiddetle mücadelenin etkin bir biçimde yürütülmesi, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini derinleştirilmesi değil ortadan kaldırılmasına yönelik söylem ve politikaların geliştirilmesi, bireysel silahlanmanın önüne geçilebilmesi için tüm tedbirlerin ivedilikle alınması gerekliliğini tekraren beyan ederiz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Çağla Şıkel Enis Arıkan Coşkun Sabah Burak Özçivit
Spor Ryan Babel Vitor Hugo Okan Buruk Güven Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk Erkek Maltepe Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te kadın cinayetleri protesto edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 16:27:20. #1.14#
title