Gaziantep'te kaçak cep telefonu ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gaziantep'te kaçak cep telefonu ele geçirildi

23.01.2021 10:53 | Son Güncelleme: 23.01.2021 10:57
Gaziantep'te kaçak cep telefonu ele geçirildi

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, polis ekiplerinin çalışmasıyla 66 kaçak cep telefonu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, polis ekiplerinin çalışmasıyla 66 kaçak cep telefonu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından alınan cep telefonlarının ilçeye getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kent çıkışında uygulama noktası oluşturan ekipler, durumundan şüphelenilen aracı durdurarak aradı. Aramalarda aracın gizli bölmelerine yerleştirilmiş 66 gümrük kaçağı cep telefona ele geçirildi. Aracın ismi açıklanmayan sürücüsü gözaltına alındı.


Gaziantep'te kaçak cep telefonu ele geçirildi
Gaziantep'te kaçak cep telefonu ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Yaşar Güler Engin Altay Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Şeyma Subaşı Demet Özdemir Jennifer Lopez
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Stjepan Tomas Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Ankara Saldırı Mesut Özil Zeytinyağı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te kaçak cep telefonu ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 10:57:32. #1.14#
title