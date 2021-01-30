Gaziantep'te işlek cadde ve meydanlarda kısıtlama sessizliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gaziantep'te işlek cadde ve meydanlarda kısıtlama sessizliği

30.01.2021 11:36 | Son Güncelleme: 30.01.2021 11:40
Gaziantep'te işlek cadde ve meydanlarda kısıtlama sessizliği

GAZİANTEP'te, şehrin işlek cadde ve meydanları, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.

GAZİANTEP'te, şehrin işlek cadde ve meydanları, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü. Kısıtlamayı ihlal edenlere ise polis ekiplerince ceza kesildi. 

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle dün saat 21.00'de başlayan ve pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Gaziantep'in en işlek cadde ve meydanlar boş kaldı. Polis ekipleri, dışarıda olan az sayıda vatandaşın izin belgelerini kontrol etti. Denetimler, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen kişilere ceza kesildi.


Gaziantep'te işlek cadde ve meydanlarda kısıtlama sessizliği
Gaziantep'te işlek cadde ve meydanlarda kısıtlama sessizliği
Gaziantep'te işlek cadde ve meydanlarda kısıtlama sessizliği
Gaziantep'te işlek cadde ve meydanlarda kısıtlama sessizliği
Gaziantep'te işlek cadde ve meydanlarda kısıtlama sessizliği
Gaziantep'te işlek cadde ve meydanlarda kısıtlama sessizliği
Gaziantep'te işlek cadde ve meydanlarda kısıtlama sessizliği
Gaziantep'te işlek cadde ve meydanlarda kısıtlama sessizliği
Gaziantep'te işlek cadde ve meydanlarda kısıtlama sessizliği
Gaziantep'te işlek cadde ve meydanlarda kısıtlama sessizliği
Gaziantep'te işlek cadde ve meydanlarda kısıtlama sessizliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KILIÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Özgür Özel Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Guy Ritchie Serdar Ortaç Tuba Büyüküstün İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Gökhan Gönül Abdullah Avcı Nihat Özdemir Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Ankara İstifa Beşiktaş Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te işlek cadde ve meydanlarda kısıtlama sessizliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 11:43:30. #1.16#
title