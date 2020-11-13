Gaziantep'te hükümlüler topluma kazandırılacak

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı arasında 'Hükümlülerin Eğitsel, Sosyal ve Kültürel Gelişimlerini Desteklemek ' konulu iş birliği protokolü imzalandı.

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı arasında 'Hükümlülerin Eğitsel, Sosyal ve Kültürel Gelişimlerini Desteklemek ' konulu iş birliği protokolü imzalandı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından hükümlü ve denetimli serbestlikten yararlananların topluma kazandırılmasına yönelik eğitim programları düzenlenecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen 'Hükümlülerin Eğitsel, Sosyal ve Kültürel Gelişimlerini Desteklemek' konulu iş birliği protokolü Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli ve Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Abdullah Aksoy'un katılımıyla gerçekleştirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı ile ortak yürütülecek projeyle yaptıklarından pişman olmuş, toplumla bütünleşmeye hazır, kendi ayakları üzerinde durabilen, kurumda geçirdikleri süreci yeni bir başlangıç için fırsat olarak görebilen ve değişime yüzünü dönen bireyler yetiştirmek, hükümlüleri topluma kazandırmak ve yeniden suç işlemelerini önlemek hedefleniyor.

ÖNEMLİ SOSYAL PROJELER ÜRETİYORUZ

Protokol töreninde konuşan ve önemli sosyal projeler ürettiklerini ifade eden Fatma Şahin, 'Projelerimizin şu anda etki analizlerini yapıyoruz Kim kendini hangi alanda geliştirmek istiyorsa, hayata yeniden döndüğünde kendini çok daha güçlendirecek, yeteneklerini geliştirecek altyapı oluşturuyor. Musiki, resim, kültür programları, sosyal projeler ve çıkardıkları ürünlerin pazarlanmasına kadar planlandı. Orada onların bizden istedikleri her şeyi yapacak sosyal aktivitelerin altyapısını hazırlıyoruz. Biz aile ve toplum merkezli sosyal projeleri üretemeye ve herkesin bu haklardan istifade etmesine çalışmaya devam edeceğiz. Yaklaşık 5 yıldır çalışıyoruz ve bunların sonuçlarını aldık. Her bir kardeşimiz için sonraki süreçte yaşamla ilgili beklentilerini arttıracak destek programları yapacağız. Fırsat verildikçe büyük başarı hikayeleri çıkıyor' diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI