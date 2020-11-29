Gaziantep'te hırsızlık operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı
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Gaziantep'te hırsızlık operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı

29.11.2020 09:41 | Son Güncelleme: 29.11.2020 09:44
Gaziantep'te hırsızlık operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Gaziantep'te düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelindeki hırsızlık olaylarına ilişkin dün düzenlenen operasyonda 35 zanlı gözaltına alındı.

Zanlılardan 21'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 14'ü adliyeye sevk edildi.

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Şüphelilerden 11'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların 10 faili meçhul olaya karıştıkları tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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