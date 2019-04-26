Gaziantep'te "Hayvan Sevgisi ve Bakımı Semineri"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesine Hayvanat Bahçesi ve Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığınca, Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde "Hayvan Sevgisi ve Bakımı" konulu seminer düzenlendi.

Hayvanat bahçesi çalışanları tarafından verilen seminerde, sokak hayvanlarına nasıl yaklaşılması gerektiği, evcil hayvanlara yönelik bakımların nasıl yapılacağı ve belediyelerin hayvanlara karşı sorumlulukları anlatıldı.

Hayvanat Bahçesi ve Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığının, sokakta yaşayan hayvanlar için yaptığı beslenme ve yuva noktaları, Hayvan Barınağı Köpek Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki çalışmaları öğrencilere slayt eşliğinde gösterildi.

Seminerde konuşan veteriner hekimi Berna Sarıçiçek, belediyenin tüm imkanlarıyla hayvanlara sağlıklı koşullarda yaşamaları için çalışma yürüttüklerini belirtti.

Sarıçiçek, 5 yılda 9 bin hayvanı sahiplendirdiklerini dile getirerek, 250 eski seçim sandığını da kedilere yuva yaptıklarını vurguladı.

Kaynak: AA