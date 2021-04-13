Hayatını kaybeden sağlık çalışanlar anısına fidan dikildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hayatını kaybeden sağlık çalışanlar anısına fidan dikildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Hayatını kaybeden sağlık çalışanlar anısına fidan dikildi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi (TDP) dersi kapsamında, GAÜN Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü öğrencileri tarafından "Hayata Can Kazandıranların Anısına Nefes Ol Projesi" ile fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi (TDP) dersi kapsamında, GAÜN Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü öğrencileri tarafından "Hayata Can Kazandıranların Anısına Nefes Ol Projesi" ile fidan dikme etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına meyve fidanları toprakla buluştu.

Nuray Tuncay Kara Bilim Sanat ve Eğitim Merkezi'nde (BİLSEM) gerçekleştirilen etkinliğe, Proje Yürütücüsü Ebelik Bölümü Arş. Gör. Emine Can, GAÜN TDP Merkezi temsilcileri, BİLSEM Yöneticileri ve öğrenciler katıldı. Projenin hedeflerinden birisinin üniversite ve toplum arasındaki bağların güçlendirilmesini sağlamak olduğunu vurgulayan Proje Yürütücüsü Arş. Gör. Emine Can, bu amaçla öğrenciler ile birlikte çeşitli meyve fidanlarının toprakla buluşturulduğunu söyledi. Arş. Gör. Can, "Gaziantep Üniversitesi Ebelik Bölümü olarak 'Hayata Can Kazandıranların Anısına Nefes Ol' Projemiz için öğrencilerimiz ile birlikte pandemi boyunca tüm insanlığa can kazandırmak için gece gündüz çalışan ve bu uğurda hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarının anısına fidan dikme etkinliğimizi gerçekleştirdik. Hepsini saygıyla ve rahmetle anıyoruz" diye konuştu.

Nuray Tuncay Kara Bilim Sanat ve Eğitim Merkezi (BİLSEM) Müdür Yardımcısı Filiz Öztürk ise GAÜN Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi'ne teşekkür ederek, bu anlamlı ve güzel etkinlikte birlikte çalışmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. BİLSEM Müdür Yardımcısı Ali Demir de farklı projeler geliştirerek yeni etkinliklerde tekrar bir arada bulunmak istediklerini söyledi. - GAZİANTEP

Hayatını kaybeden sağlık çalışanlar anısına fidan dikildi
Hayatını kaybeden sağlık çalışanlar anısına fidan dikildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Fahrettin Altun Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Burak Deniz Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Diego Arda Turan Ersun Yanal Yılmaz Vural Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hayatını kaybeden sağlık çalışanlar anısına fidan dikildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 15:11:00. #1.16#
title