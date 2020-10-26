Gaziantep'te hayatını kaybeden emniyet müdür yardımcısı için tören
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Gaziantep'te hayatını kaybeden emniyet müdür yardımcısı için tören

26.10.2020 12:48 | Son Güncelleme: 26.10.2020 12:52
Gaziantep'te hayatını kaybeden emniyet müdür yardımcısı için tören

GAZİANTEP'te evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nadir Nadirgil'in (49) cenazesi, düzenlenen törenle toprağa verileceği memleketi Isparta'ya uğurlandı.

GAZİANTEP'te evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nadir Nadirgil'in (49) cenazesi, düzenlenen törenle toprağa verileceği memleketi Isparta'ya uğurlandı.

Evinde dün akşam kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden, 2'nci sınıf emniyet müdürü Nadirgil'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerin ardından bu sabah Bahaeddin Nakıpoğlu  Camisi'ne gitirildi. Burada düzenlenen törene Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ile Nadrirgil'in eşi Dilek Nadirgil ve 2 çocuğu ile mesai arkadaşları katıldı. İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından, kısa süre önce Afyonkarahisar'a tayini çıktığı öğrenilen Nadir Nadirgilin cenazesi, toprağa verilmek memleketi Isparta'ya gönderildi.


Gaziantep'te hayatını kaybeden emniyet müdür yardımcısı için tören
Gaziantep'te hayatını kaybeden emniyet müdür yardımcısı için tören
Gaziantep'te hayatını kaybeden emniyet müdür yardımcısı için tören
Gaziantep'te hayatını kaybeden emniyet müdür yardımcısı için tören

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.10.2020 13:05:51. #1.14#
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