Gaziantep'te hava destekli "Narko-Şahin-27" operasyonunda 29 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gaziantep'te hava destekli "Narko-Şahin-27" operasyonunda 29 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel
Gaziantep'te hava destekli 'Narko-Şahin-27' operasyonunda 29 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 950 polisin katılımıyla 24 saat süren "Narko Şahin-27" operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 950 polisin katılımıyla 24 saat süren "Narko Şahin-27" operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla Yukarıbayır, Hoşgör, Cumhuriyet, Turan Emeksiz ve Gümüştekin mahallelerinde önceden belirlenen 34 adrese dün sabah eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Özel harekat ekipleri, cadde ve mahallenin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturdu. Kapıları açılmayan bazı zanlıların evlerine "koçbaşı" kullanılarak girildi.

İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerinin drone ile destek verdiği, helikopter ve dedektör köpek "Gece"nin de kullanıldığı ve 24 saat süren operasyonda 29 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada, 14 kilogram esrar, 342 gram kokain, 202 gram eroin, 1 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu, 7 hassas terazi, 7 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürü Zeybek, "2 numaralı" kapama noktasında operasyonu takip ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Özlem Zengin Erkan Kandemir Bekir Pakdemirli Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Hülya Avşar Aleyna Tilki Merve Dizdar Berrak Tüzünataç
Spor Ersun Yanal Şenol Güneş Sergen Yalçın Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te hava destekli "Narko-Şahin-27" operasyonunda 29 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 09:20:33. #1.16#
title