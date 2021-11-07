Gaziantep'te hafif ticari aracın çarptığı kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te hafif ticari aracın çarptığı kişi yaralandı

AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Gaziantep'te hafif ticari aracın çarptığı kişi yaralandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı kişi yaralandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı kişi yaralandı.

Hanifi A. (57) yönetimindeki 46 DJ 098 plakalı hafif ticari araç Nurdağı- Osmaniye kara yolu Ziraat Bankası Kavşağı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Mahmut Özcan'a (47) çarptı.

Kazada yaralanan Özcan 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesine sevk edildi.

Gaziantep'te hafif ticari aracın çarptığı kişi yaralandı

AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri
ABD'de film gibi hırsız takibi: Şüpheli köprüden atlayarak kaçmaya çalıştı

ABD'de film gibi hırsız takibi: Şüpheli köprüden atlayarak kaçmaya çalıştı

 Sayıları her geçen gün artıyor! Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı

Sayıları her geçen gün artıyor! Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı

 İstanbul'da göz gözü görmüyor! Sis her yeri kapladı, feribot seferleri iptal

İstanbul'da göz gözü görmüyor! Sis her yeri kapladı, feribot seferleri iptal
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title