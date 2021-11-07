Gaziantep'te hafif ticari aracın çarptığı kişi yaralandı
AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı kişi yaralandı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı kişi yaralandı.
Hanifi A. (57) yönetimindeki 46 DJ 098 plakalı hafif ticari araç Nurdağı- Osmaniye kara yolu Ziraat Bankası Kavşağı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Mahmut Özcan'a (47) çarptı.
Kazada yaralanan Özcan 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesine sevk edildi.
AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri
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