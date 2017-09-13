Gaziantep'te Gölete Giren 2 Kişi Boğuldu

Şahinbey ilçesinde gölete giren 2 kişi boğuldu.



Burç Mahallesi'nde koyun otlatan Ökkeş Yanar (17) ve Habib Geçer (14), serinlemek için Hacı Aslan Göleti'ne girdi. Geçer ve Yanar'ın bir süre sonra gözden kaybolması üzerine çevredekiler itfaiye ekiplerinden yardım istedi.



Olay yerine gelen itfaiye, UMKE ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma Amirliği ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından Geçer ve Yanar'ın cesetlerine ulaşıldı.