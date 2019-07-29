Gaziantep'te gıda zehirlenmesi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde peynirden zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kayabaşı Mahallesi'nde yaşayan Fatma (68) Rüştü (36) ve Hasan Ö. (41), semt pazarından aldıkları peynirden yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

Mide bulantısı şikayetiyle İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan 3 kişinin yapılan tetkiklerde yedikleri peynirden zehirlendikleri tespit edildi.

Tedavisi süren 3 kişinin ağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA