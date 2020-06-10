Gaziantep'te gezilecek yerler nerelerdir? Gaziantep geleneksel yemekleri nelerdir? Gaziantep mutfağı hakkında her şey haberimizde
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gaziantep'te gezilecek yerler nerelerdir? Gaziantep geleneksel yemekleri nelerdir? Gaziantep mutfağı hakkında her şey haberimizde

Mutfağı ile ünlü, eski adıyla "Antep" şehri hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik. Detaylar haberimizde

Gaziantep'te gezilecek yerler nerelerdir? Gaziantep geleneksel yemekleri nelerdir? Gaziantep mutfağı hakkında her şey haberimizde
10.06.2020 11:58 | Son Güncelleme: 10.06.2020 12:05

Halk arasında "Antep" olarak telaffuz edilen Gaziantep şehri, zengin ve lezzetli mutfak kültürü ile ön plana çıkmaktadır. Gaziantep mutfağı, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda ülkemizi temsil etmektedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan tarihi ve doğal güzelliklerini korumayı başaran ilimiz, ulaşım olanakları ve liman kentlerine yakınlığı sebebiyle ekonomik açıdan Türkiye'nin en zengin kentlerindendir.

GAZİANTEP İKLİMİ

Gaziantep'te Akdeniz ve Karasal iklim görülür. Yaz ayları oldukça sıcak, kışları ise soğuktur. 42 °C 'yi ulaşan sıcakları ile yazları ayları zorlu geçmektedir. Denize kıyısı olmaması nedeniyle nem oranı düşüktür.

Gaziantep'te gezilecek yerler nerelerdir? Gaziantep geleneksel yemekleri nelerdir? Gaziantep mutfağı hakkında her şey haberimizde

GAZİANTEP'TE ULAŞIM

İstanbul'dan direk uçuş bulunan şehir, 1 saat 40 dakika sürmektedir. İstanbul- Gaziantep otobüs yolculuğu süresi, 15 saat 58 dakikadır. Havaalanı ve şehir merkezi uzaklığı süresi, 35 dakikadır. Her 25 dakikada bir hareket eden şehir içi otobüsleri, 9 Tl' dir.

GAZİANTEP'TE GEZİLECEK YERLER NELERDİR?

Tarihi dokulara her an rastlayabileceğiniz bu şehirde, görülmesi gereken yerleri sizler derledik. Hayran kalacağınız bu muhteşem şehir, sizi anında etkisi altına alacaktır.

Tarihi Antep evleri: Geniş avlusu, yüksek duvarları olan genellikle 2 den fazla katı bulunan yapılardır. İşlemeli taşları ve eyvanlı odaları sizi geçmişe yolculuk yapmanızı sağlayacaktır.

Bakırcılar çarşısı: Gaziantep şehir merkezinde bulunan, 500 yıllık geleneği sürdürmeyi başarmıştır.

Gaziantep'te gezilecek yerler nerelerdir? Gaziantep geleneksel yemekleri nelerdir? Gaziantep mutfağı hakkında her şey haberimizde

Bedestenler: Zamanında oldukça ünlü bu yapılar, günümüz AVM konumundadır. Kumaş mücevher ve çeşitli değerli eşyaları bulabileceğiniz bir çeşit kapalı çarşıdır.5 tane yapılmış bedestenlerden; Zincirli bedesten ve kemikli bedesten varlığını bugüne kadar korumayı başarmıştır.

Zeugma antik kenti: Gaziantep'in Nizip ilçesinde yer alır. 21 dekarlık arazi üzerine kurulmuştur.

Zeugma mozaik müzesi: Dünyanın 2. en büyük müzesidir. Teknolojik ve mimari yapıları ile ön plana çıkmıştır.

Gaziantep kalesi: Gaziantep'in merkezinde bulunan, 25 metre yükseklikte bulunan ve dikkat çeken bir tepedir.

Şire han: 7.500 metrekarelik alana sahip, o bölgelerin en büyük kervansarayı dır.

Gaziantep'te gezilecek yerler nerelerdir? Gaziantep geleneksel yemekleri nelerdir? Gaziantep mutfağı hakkında her şey haberimizde

GAZİANTEP'TE NE YENİR?

Küşleme: Oldukça lezzetli bir etten yapılan, uzun süre pişirilen ve terbiyesi ile lezzetine lezzet katacak Gaziantep yemeğini mutlaka denemelisiniz.

Alinazik: Antep'e özgü, közlenmiş patlıcan, yoğurt ve sarımsak ile servis edilir.

Beyran: Gaziantep'in tescilli lezzetleri arasında yer alan beyran çorbası, kuzu ve pirinçten yapılır. Sağlıklı olma özelliği ile de sıkça tercih edilir.

Nohut dürüm: Gaziantep'te kahvaltılarda tüketilen, bol baharat, nohut ve patates kızartması ile hazırlanır.

Kıyma kebabı: Tadını unutamayacağınız, diğer kebaplardan farklı ve hafif lezzet, sizleri beklemektedir.

Yuvalama: Gaziantep'in en sevilen yemeklerden yuvalama, kuzu incik, nohut, tereyağı ve yoğurt ile yapılır.

Patlıcan kebabı:Kuyruk yağından yapılan ve patlıcan ezmesi ile servis edilen kebap türü, lezzzeti ile kendine hayran bırakacaktır.

İçli köfte: Bulgur ile hazırlanan içli köfte, bol baharat ve ceviz ile hazırlanır.

Lahmacun: Antep'e özgü lahmacun daha çok kış aylarında tüketilir. Ek olarak kabuğu ile birlikte rendelenmiş ayva, soğan ve nar ekşisi eklenen soğan lahmacundur.

Gaziantep'te gezilecek yerler nerelerdir? Gaziantep geleneksel yemekleri nelerdir? Gaziantep mutfağı hakkında her şey haberimizde

Antep peyniri: Koyun sütünden yapılan Antep peyniri, büyük toplar halinde suyun içinde satılır.

Katmer: Fıstığı ile ünlü ilimiz Antep, bol tereyağ ve Antep fıstığı ile yapılan katmeri ile ön plandadır.

Menengiç kahvesi: Güneydoğu Anadolu'da sıklıkla tüketilen Menengiç kahvesi, sağladığı oldukça faydalıdır. Demlemesi Türk Kahvesine benzemektedir.

Gaziantep'te gezilecek yerler nerelerdir? Gaziantep geleneksel yemekleri nelerdir? Gaziantep mutfağı hakkında her şey haberimizde

Zahter çayı:Bitki çayı olan zahter, aslında bir çeşit dağ kekiği.Baharat olmasının yanı sıra demlenerek de tüketilir.

ANTEP BAKLAVASI

Gaziantep'te gezilecek yerler nerelerdir? Gaziantep geleneksel yemekleri nelerdir? Gaziantep mutfağı hakkında her şey haberimizde

Baklava denince akla ilk yer Gaziantep'tir. İnce açılan hamur, lezzetli fıstık ile zenginleştirilen bu tatlı, üzerine eklene tereyağ ile muhteşem lezzete dönüşür. Baklavanın arasına kaymak veya dondurma ile servis edilir. Kırk kat incecik hamurdan yapılmış bu lezzeti Antep'te denemeniz gerekmektedir.

GAZİANTEP İLÇELERİ

Araban

İslahiye

Oğuzeli

Yavuzeli

Nureli

Şehitkamil

Nizip

Şahinbey

Karkamış

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti Haber
CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti
Çorum'da çobanın 'Aslan gördüm' iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi Haber
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Anket sonuçlarına göre vatandaşların yüzde 73,3'ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor Haber
Anket sonuçlarına göre vatandaşların yüzde 73,3'ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor
Çoban köpeklerinin, sürüye saldıran kurdu öldürme anı kamerada Haber
Çoban köpeklerinin, sürüye saldıran kurdu öldürme anı kamerada
Boşandıktan sonra ilk kez görüntülenen Buket Aydın, kuralları hiçe sayarak maske takmadı Haber
Boşandıktan sonra ilk kez görüntülenen Buket Aydın, kuralları hiçe sayarak maske takmadı
Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı Haber
Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı
Kamu işçisine her yıl ödenen ilave tediyelerin üçüncü taksidinin bayram öncesinde yatırılması bekleniyor
Kamu işçisine her yıl ödenen ilave tediyelerin üçüncü taksidinin bayram öncesinde yatırılması bekleniyor
Çağ dışı cinayet! Maya şifacısı, büyücülük yaptığı gerekçesiyle köyün ortasında diri diri yakıldı
Çağ dışı cinayet! Maya şifacısı, büyücülük yaptığı gerekçesiyle köyün ortasında diri diri yakıldı
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek
Eski milli kaleci Rüştü Reçber: Uğurcan Çakır Avrupa'ya gidecek ender kalecilerden biri
Eski milli kaleci Rüştü Reçber: Uğurcan Çakır Avrupa'ya gidecek ender kalecilerden biri
Neymar, Paris Saint Germain'in yeni sözleşme teklifini reddetti
Neymar, Paris Saint Germain'in yeni sözleşme teklifini reddetti
Türklere hakaret eden Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos, kulübünü satmak istiyor
Türklere hakaret eden Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos, kulübünü satmak istiyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni normalleşme kararlarını açıkladı! İşte madde madde kaldırılan kısıtlamalar
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni normalleşme kararlarını açıkladı! İşte madde madde kaldırılan...
Çocukların çakmakla oyunu, 9 büyükbaş hayvanın canına mal oldu
Çocukların çakmakla oyunu, 9 büyükbaş hayvanın canına mal oldu
PKK'nın infazcısı Kasım Engin kod adlı İsmail Nazlıkul öldürüldü
PKK'nın infazcısı Kasım Engin kod adlı İsmail Nazlıkul öldürüldü
Petrol devi BP, 10 bin kişinin işine son verecek
Petrol devi BP, 10 bin kişinin işine son verecek
Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Beşiktaş'a dönmek istiyor
Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Beşiktaş'a dönmek istiyor
Altının kilogramı 373 bin 800 liraya yükseldi
Altının kilogramı 373 bin 800 liraya yükseldi
Euroclear Bank'la yapılan iş birliği sayesinde yabancıların DİBS'lere yatırımı kolaylaşacak
Euroclear Bank'la yapılan iş birliği sayesinde yabancıların DİBS'lere yatırımı kolaylaşacak
D vitamini eksikliği olanlar koronavirüsten daha fazla etkileniyor
D vitamini eksikliği olanlar koronavirüsten daha fazla etkileniyor
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
Brescia ile sorun yaşayan Mario Balotelli, tesislere alınmadı
Brescia ile sorun yaşayan Mario Balotelli, tesislere alınmadı
Son Dakika: Türkiye'de 9 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 993 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 9 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 993 yeni vaka tespit...
Ronaldo'nun sezon sonunda Juventus'tan ayrılacağı iddia edildi
Ronaldo'nun sezon sonunda Juventus'tan ayrılacağı iddia edildi
Erdoğan'ı düşündüren anket sonuçları! %7'lik fireye çözüm aranıyor
Erdoğan'ı düşündüren anket sonuçları! %7'lik fireye çözüm aranıyor
Koronayla mücadelede yepyeni dönem! 81 ilde 153 bin haneye antikor testi yapılacak
Koronayla mücadelede yepyeni dönem! 81 ilde 153 bin haneye antikor testi yapılacak
Çin'den aşı haberi geldi: Sonbaharda kullanıma hazır olacak
Çin'den aşı haberi geldi: Sonbaharda kullanıma hazır olacak
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Süleyman Soylu Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Şeyma Subaşı Kenan Doğulu Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Nihat Özdemir Hikmet Karaman Robert Prosinecki Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Bursa Haziran Beşiktaş Operasyon
Şu an buradasınız: Gaziantep'te gezilecek yerler nerelerdir? Gaziantep geleneksel yemekleri nelerdir? Gaziantep mutfağı hakkında her şey haberimizde - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 12:05:23. #1.14#
title