Gaziantep'te, genç galerici sigara içmek için çıktığı balkondan düşüp, öldü

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde galerici Cebrail Kılıç (29), sigara içmek için çıktığı evinin balkonundan düşerek, hayatını kaybetti.

Olay, dün gece Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Galerici Cebrail Kılıç, gece yarısı sigara içmek için 3'üncü kattaki evinin balkonuna çıktı. Ancak bir anda dengesini kaybedip, zemine düştü. Komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Kılıç'ı, ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kılıç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Kılıç'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KILIÇ