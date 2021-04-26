Gaziantep'te gazetecilerden ağaçlandırma çalışmalarına destek
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Gaziantep'te gazetecilerden ağaçlandırma çalışmalarına destek

Gaziantep'te gazetecilerden ağaçlandırma çalışmalarına destek
Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar - Haberler | Güncel

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC), kentte yürütülen "Yeşil Gaziantep" Projesi kapsamında üyeleriyle hatıra ormanı oluşturdu.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC), kentte yürütülen "Yeşil Gaziantep" Projesi kapsamında üyeleriyle hatıra ormanı oluşturdu.

Vali Davut Gül, Şehirgösteren Mahallesi'ndeki törende, ağaçlandırmanın, geleceği teminat altına alan önemli bir çalışma olduğunu ifade etti.

Bu anlamda bir süredir kentteki tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla önemli bir çalışma hamlesi gerçekleştirdiklerini anlatan Gül, "Daha yeşil ve yaşanabilir bir Gaziantep oluşturmanın gayretindeyiz. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu anlamda gazetecilerin verdiği desteği çok önemsiyorum. Çünkü gazeteciler bu kentin gözü ve kulağı. Buradaki gazetecilerimiz her zaman sorunun değil çözümün parçası olmaya çalışıyor. Burada aldıkları sorumluluk da bunun güzel bir örneği." dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise gazetecilerin kentin gören gözü, duyan kulağı olduğunu söyledi.

Yaptıkları çalışmalarla ilçe belediyeleriyle şehrin yeşil alan miktarını artırmaya özen gösterdiklerine işaret eden Şahin, daha güzel yarınlar için elbirliğiyle yeşil miktarını daha üst seviyelere taşımak arzusunda olduklarını kaydetti.

GGC Başkanı İbrahim Ay da Gaziantep'in geleceğine yatırım yapmak adına böyle bir çalışmayı hayata geçirdiklerini, bu anlamda zaman kazanmak için 10 yaşında olan çınar ağaçlarını valilik ve belediye desteğiyle toprakla buluşturmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Açıklamaların ardından gazeteciler ve protokol üyeleri, belirlenen alanlarda çınar ağaçlarını toprakla buluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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