Gaziantep'te 'Futbol, Bilim ve Sağlık' sempozyumu

GAZİANTEP'te Sanko Üniversitesi tarafından '1'inci Futbol, Bilim ve Sağlık' sempozyumu düzenledi.

Türkiye'de büyük ilgi gören futbolun birçok yönden ele alındığı, sağlık ve bilimin spor üzerindeki katkılarının konuşulduğu sempozyum, Sanko Okulları Abdulkadir Konukoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Sempozyum, Sanko Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü işbirliği, Spor Fizyoterapistleri Derneği ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun katkılarıyla düzendi.

2 gün sürecek olan sempozyumun ilk gününde 'Türkiye'de Futbola Güncel Yaklaşımlar' konulu panel yapıldı. Moderatörlüğünü aynı zamanda sempozyum başkanı da olan Sanko Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nevin Ergun'un yaptığı panele; Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gazişehir Gaziantep Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu Onur Üyesi Prof. Dr. Mehmet Binnet, Spor Yazarı Ömer Üründül, Erdem Yörükoğlu, Dr. Gürhan Dönmez ile Gürkan Günaydın katıldı.

Sempozyumda, sporla ilgili bilimsel çalışmaların arayışı içersinde olduklarını söyleyen Rektör Dağlı, "Sporla ilgili bilimsel çalışmaların arayışı içersindeyiz. Bu konuyla ilgili daha verimli çalışmalar yaparak sonuçlarını da almak için çalışmalara devam ediyoruz" dedi.

Geçmişteki gözlemlerini aktaran Spor Yazarı Ömer Üründül ise "Benim gençlik dönemlerimde sahalar kötü bu nedenle de kötü sakatlıklar meydana geliyordu. Sporda medyada çok önemli, medyanın bakış açısıyla çok değişiklikler meydana geliyor. Sakatlık olayında, sahada yaşanan bir adele sıkıntısının iyileşmesi geç sürebiliyor ama bunu medya farlı şekilde yansıttığı durumlarda izleyicinin oyuncu neden iyileşmişse oynamıyor gibi şeylerle çok karşılaşıyoruz" diye konuştu.