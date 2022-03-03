Gaziantep'te fırtına; çatılar uçtu, araçlar hasar gördü

NURDAĞI, GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, fırtına nedeniyle sanayi sitesinde bulunan bazı iş yerlerinin çatısı uçtu, araçlarda hasar oluştu. Bir çatının uçma anı ve tentenin çökmesi kameraya yansıdı.

Kentte, akşam saatlerinde rüzgarın şiddetini artırması yaşamı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 80 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Nurdağı Sanayi Sitesi'nde bulunan bazı iş yerlerinin çatısı uçtu. Can kaybı veya yaralanın olmadığı olayda, araçlar hasar gördü. Sitedeki esnaf durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler, olay yerinde hasar tespit çalışması başlattı.