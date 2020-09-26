Gaziantep'te bir araç, tıra arkadan çarptı: Yabancı uyruklu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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Gaziantep'te bir araç, tıra arkadan çarptı: Yabancı uyruklu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

26.09.2020 17:27 | Son Güncelleme: 26.09.2020 17:45
Gaziantep'te bir araç, tıra arkadan çarptı: Yabancı uyruklu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Adana'dan Gaziantep istikametine seyir eden bir sürücü, dalgınlık sonucu tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazada, araçta bulunan yabancı uyruklu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Gaziantep-Adana otobanında bir araç, tıra arkadan çarptı, kazada yabancı uyruklu 3 kişi ölürken 2 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre Adana'dan Gaziantep istikametine seyir eden sürücü Suriye uyruklu A.D.(26) idaresindeki dacia marka ve 34 SP 2273 plakalı araç, dalgınlık sonucu Ö.Ç'nin kullandığı 31 NB 048 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazada araçta bulunan sürücü, Hıyam Ağa (18), Mustafa Mustafa (37) hayatını kaybederken, yaralılar Z.E(27) ve ismi öğrenilemeyen bir yaşındaki bebek yaralandı.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Gaziantep'teki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken kaza nedeniyle ulaşımın kontrollü sağlandığı yol ise cenazelerin ve araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Gaziantep'te bir araç, tıra arkadan çarptı: Yabancı uyruklu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Gaziantep'te bir araç, tıra arkadan çarptı: Yabancı uyruklu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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