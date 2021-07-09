Gaziantep'te evin bahçesinde ortaya çıkan tarihi mozaikler müzeye taşındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan 98 parça mozaiklerin, Zeugma Mozaik Müzesi'ne taşınma işlemi tamamlandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan 98 parça mozaiklerin, Zeugma Mozaik Müzesi'ne taşınma işlemi tamamlandı.

Yukarıbilenler Mahallesi'ndeki evin bahçesinde bulunan renkli mozaikler özel teknikle müzeye taşındı.

Milattan sonra 4. yüzyıla ait olduğu tesit edilen mozaikler, geçen yıldan bu yana yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından kamyonlarla jandarmanın gözetiminde götürüldü.

Yapılacak çalışmaların ardından Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergilenecek 98 parçadan oluşan mozaiklerin taşınması 2 gün sürdü.

Evin sahibi Erhan Yıldırım, tarihi değeri olan mozaikleri müzeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek