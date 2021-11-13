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Gaziantep'te ev yangını paniğe neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Gaziantep'te ev yangını paniğe neden oldu

Gaziantep'te gece saatlerinde bir evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te gece saatlerinde bir evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 5 katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Edinilen bilgiye göre, Aydınlık Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın ikinci katında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına hemen müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, evin içerisindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılırken, ev sahibi olduğu öğrenilen Keyfo K. yanan evde yangına müdahale etmesi sonucu dumandan etkilendi. Yangından etkilenen eşi ve kızı sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumlarının iyi olduğu öğrenilen aile, bir süre oksijen desteği aldıktan sonra taburcu olacakları öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - GAZİANTEP

Gaziantep'te ev yangını paniğe neden oldu

Gaziantep'te ev yangını paniğe neden oldu

Gaziantep'te ev yangını paniğe neden oldu

Gaziantep'te ev yangını paniğe neden oldu

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