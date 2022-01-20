Gaziantep'te etkili kar yağışı yerini güneşe bıraktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te etkili kar yağışı yerini güneşe bıraktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te etkili kar yağışı yerini güneşe bıraktıGAZİANTEP Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaklaşık iki gün etkili olan yoğun kar yağışı, sabah saatlerinde yerini güneşli havaya bıraktı.

İSLAHİYE, GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te etkili kar yağışı yerini güneşe bıraktı

GAZİANTEP Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaklaşık iki gün etkili olan yoğun kar yağışı, sabah saatlerinde yerini güneşli havaya bıraktı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaklaşık iki gün etkili olan yoğun kar yağışı, sabah saatlerinde yerini güneşli havaya bıraktı. İlçe merkezinde yaklaşık iki gün aralıksız yağarak kalınlığı yaklaşık 70 santimi bulan kar yağışı, dün akşam saatlerinde durmasının ardından gece -4 dereceleri gördü. Bu sabah saatlerinde güneşin açması ile yerini güneşli havaya bıraktı.

Çocuklar tatilin keyfini çıkardı

Gaziantep Valiliğinin eğitime ara vermesinin ardından güneşli havayı gören çocuklar ve aileleri yağan karın keyfini park alanında kartopu oynayarak ve kardan adam yaparak çıkardı. Bol bol fotoğraf çektirdiler.

Meteoroloji verilerine göre yarın akşam yaklaşık bir hafta sürecek karlı havanın etkili olması bekleniyor.

Gaziantep'te etkili kar yağışı yerini güneşe bıraktı

Gaziantep'te etkili kar yağışı yerini güneşe bıraktı

Gaziantep'te etkili kar yağışı yerini güneşe bıraktı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Gökhan Özbal - Son Dakika Haberleri

Gaziantep, İslahiye, Hisarcık, kar, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title