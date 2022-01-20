Gaziantep'te etkili kar yağışı yerini güneşe bıraktıGAZİANTEP Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaklaşık iki gün etkili olan yoğun kar yağışı, sabah saatlerinde yerini güneşli havaya bıraktı.

İSLAHİYE, GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te etkili kar yağışı yerini güneşe bıraktı

GAZİANTEP Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaklaşık iki gün etkili olan yoğun kar yağışı, sabah saatlerinde yerini güneşli havaya bıraktı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaklaşık iki gün etkili olan yoğun kar yağışı, sabah saatlerinde yerini güneşli havaya bıraktı. İlçe merkezinde yaklaşık iki gün aralıksız yağarak kalınlığı yaklaşık 70 santimi bulan kar yağışı, dün akşam saatlerinde durmasının ardından gece -4 dereceleri gördü. Bu sabah saatlerinde güneşin açması ile yerini güneşli havaya bıraktı.

Çocuklar tatilin keyfini çıkardı

Gaziantep Valiliğinin eğitime ara vermesinin ardından güneşli havayı gören çocuklar ve aileleri yağan karın keyfini park alanında kartopu oynayarak ve kardan adam yaparak çıkardı. Bol bol fotoğraf çektirdiler.

Meteoroloji verilerine göre yarın akşam yaklaşık bir hafta sürecek karlı havanın etkili olması bekleniyor.