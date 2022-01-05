Gaziantep'te emekleyerek dilenen şahıs, zabıtayı görünce yürümeye başladı
AA / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel
Gaziantep'te kaldırımda emekleyerek dilencilik yapan ve zabıta ekiplerini görünce yürümeye başlayan kişiye, cezai işlem uygulandı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kaldırımda emekleyerek dilencilik yapan ve zabıta ekiplerini görünce yürümeye başlayan kişiye, cezai işlem uygulandı.
Kent merkezindeki kaldırımlarda sürünerek dilencilik yapan B.D'yi takibe alan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, şahsı Hürriyet Mahallesi'nde yakalandı.
Karşısında zabıta ekiplerini görünce ayağa kalkmaya başlayan B.D, "yüksekten atlarım" şeklinde tehdit savurarak ekiplere zorluk çıkardı.
İfadesine başvurulan B.D'nin üzerindeki bir miktar paraya el koyan ekipler, Kabahatler Kanuna göre para cezası uyguladı.