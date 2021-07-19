Gaziantep'te cip ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Gaziantep'te cip ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Gaziantep'te cip ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

İslahiye ilçesi Atatürk Mahallesi Otogar Kavşağı'nda Nazmi Cem K. yönetimindeki 34 DGA 299 plakalı Dacia marka cip ile Vahit D. yönetimindeki 38 KN 469 plakalı Mazda marka otomobil çarpıştı. Kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen kazada otomobilin arka kısmında bulunan çocuk yolculardan Züleyha (9) ve Gülnur D. (11) yaralandı. Anneleri tarafından sakinleştirilen çocuklar olay yerine çağırılan 112 acil servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olay yerinde inceleme yaparken, kaza nedeniyle bir süre geçişin kontrollü sağlandığı yol ise araçların kaldırılması ile normale döndü.

Olay yerinde sık sık kazaların meydana geldiği öğrenilirken aynı yerde en son 3 hafta önce meydana gelen kazada ise 4 kişi yaralanmıştı. - GAZİANTEP

Gaziantep'te cip ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Gaziantep'te cip ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Gaziantep'te cip ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Gaziantep'te cip ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Gaziantep'te cip ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Gaziantep'te cip ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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