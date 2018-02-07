Gaziantep'te Cinayet

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde iki ayrı olayda tabancayla vurulan 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bölgeye göre, ilçeye bağlı Narlıtepe Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Deniz'i (25) arayan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, borcunu vereceğini belirterek Deniz'i Ünaldı Mahallesi'ne çağırdı.

Deniz'in geldiğini gören kişi ya da kişiler tabancayla ateş ederek kaçtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Deniz, olay yerinde hayatını kaybetti.

8 Şubat Mahallesi'ndeki diğer olayda ise kıraathane işleten Zeki Çolak (45) ile iş yerine gelen ve kimlikleri henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler arasında tartışma çıktı. Çolak, tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü olayda silahla vuruldu.

112 Acil Servis ekipleri tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çolak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çolak ve Deniz'in cesetleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis ekipleri cinayet zanlılarının tespit edilerek yakalanması için soruşturma başlattı.