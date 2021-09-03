GAZİANTEP'TE 'ÇİĞ SÜT KALİTESİNİN ARTTIRILMASI' ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ
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GAZİANTEP'TE 'ÇİĞ SÜT KALİTESİNİN ARTTIRILMASI' ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü ve Süt Üreticileri Birliği ile 'Çiğ Süt Kalitesinin Arttırılması ve Aflatoksin Oluşumunun Engellenmesi' konulu çalıştay düzenlendi.

GAZİANTEP'te Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü ve Süt Üreticileri Birliği ile 'Çiğ Süt Kalitesinin Arttırılması ve Aflatoksin Oluşumunun Engellenmesi' konulu çalıştay düzenlendi.

Toplantıya, Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Burhan Demirok, Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Tarım Bakanlığı temsilcileri, çevre illerden gelen Tarım ve Orman Müdürleri, süt üreticileri, akademisyenler ve oda temsilcileri katıldı.

Toplantıda alanında uzman akademisyenler sunum yaparken, üreticiler de yaşadığı sorunları dile getirdi, süt üretimi ve işleme sektörünün talepleri ve önerileri ele alındı.

Ayrıca çiğ sütte kalitenin arttırılması, aflatoksin oluşumunun önlenmesi için yapılması gerekenler, dikkat edilmesi gereken hususlar da konuşulurken, toplantı sonun bir rapor hazırlanıp Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine gönderileceği öğrenildi.

Toplantıda konuşan Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, bu tür toplantıların sorunların çözümü noktasında önemli olduğunu ve bölgedeki üreticiler ile ilgililerin çözüm için bir araya geldiklerini söyledi.Karayılan,"Aflatoksin denetimi bizim için çok önemli bir unsurdur. Gaziantep genelinde yapmış olduğumuz denetimlerden aldığımız 108 adet numunelerin sonucunda 4 tanesi olumsuz çıktı. Buda Gaziantep için ciddi bir başarıdır. O günden bu güne ciddi düzeltmeler oldu. Bu toplantı sonucunda da böyle bir sorunla karşı karşıya kalmamak üzere bu sorundan kurtulmuş olacağız. Özellikle burada alanında uzman kişilerle toplanmamızın sebebi sorunların çözüme kavuşmasıdır. Sektör temsilcileri ve ilgililerimiz burada. Verimli bir toplantı olacağını düşünüyorum. Çiğ sütün kalitesini arttırmak adına çiftçilerimiz ve tüketicilerin yararına her adımın arkasında olduğumuzu belirtmek isterim. Buradaki toplantının ardından geniş kapsamlı bir dosya hazırlayıp bakanlığımıza göndereceğiz"dedi.

Öte yandan Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Burhan Demirok, toplantıdaki amacın çiğ sütün kalitesinin arttırılması olduğunu ve hem hayvan sağlığı açısından hem de insan sağlığını ciddi manada tehdit eden unsurların önüne geçilmesi olduğunu belirtti.

GAZİANTEP'TE 'ÇİĞ SÜT KALİTESİNİN ARTTIRILMASI' ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ
GAZİANTEP'TE 'ÇİĞ SÜT KALİTESİNİN ARTTIRILMASI' ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ
GAZİANTEP'TE 'ÇİĞ SÜT KALİTESİNİN ARTTIRILMASI' ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ
GAZİANTEP'TE 'ÇİĞ SÜT KALİTESİNİN ARTTIRILMASI' ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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