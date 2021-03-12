Gaziantep'te bin 928 paket gümrük kaçağı sigara ve 41 litre sahte içki ele geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda bin 928 paket gümrük kaçağı sigara ile 41 litre sahte içki ele geçirildi.

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda bin 928 paket gümrük kaçağı sigara ile 41 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, devletin uğrayacağı vergi kaybını engellemek, haksız rekabetin önüne geçmek kaçakçılığın toplum nezdinde ulaşılabilirliğin azaltmak amacıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince bir dizi çalışma yapıldı.

Bu kapsamda Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerindeki 2 ev ile 1 iş yerinde arama yapıldı.

Aramalarda, bin 928 paket gümrük kaçağı sigara ve 41 litre sahte içki ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar