Gaziantep'te asayiş
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Gaziantep'te asayiş

Gaziantep'te asayiş
Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal - Haberler | Güncel

Gaziantep'te 100 litre kaçak içki ele geçirildi.

Gaziantep'te 100 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine kaçak alkol satışı yapan adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, adreste 100 litre kaçak içki ele geçirdi.

Olayla ilgili yakalanan M.C.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ayrıca Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesinde bir ikamette 960 paket sigara, Oğuzeli ilçesinde bir çiftlikte 233 kilogram nargile tütünü ele geçirdi.

Olaylarla ilgili yakalanan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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