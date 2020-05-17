Gaziantep'te asayiş Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 47 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 47 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde yapılan denetimlerde uyuşturucuyla ilgili 18, hırsızlıkla ilgili 17 ve Kabahatler Kanunu ile ilgili de 43 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Aranan 47 şüpheli yakalandı.

Çalışmalarda 241 gram uyuşturucu, 1 ruhsatsız silah, 1 tüfek, 2 hassas terazi, 3 çalıntı otomobil, 2 çalıntı motosiklet, ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA