Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 8 kişi yaralandı

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Gaziantep'te arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, taraflar birbirine sopa, tekme ve yumruklarla saldırdı. Olayda 8 kişi yaralanırken, 6 kişi de gözaltına alındı.

Gaziantep'in Nizip ilçesi Yukarıbayındır Mahallesi Kemaliye Sokak'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında kavga çıktı. Tarafların sopa, tekme ve yumruklarla birbirine saldırdığı kavgada 8 kişi yaralandı.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından taraflar ayrılırken, ekipler bölgede geniş güvenlik tedbiri aldı. Sokağı abluka altına alan jandarma ekipleri olayla ilgili iki taraftan 6 kişiyi gözaltına aldı. Yaralılardan 6'sı olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilirken, 2'si ilçedeki hastanelere gönderildi.

Gözaltı sayısının artması beklenirken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı