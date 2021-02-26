Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 8 kişi yaralandı
Gaziantep'te arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, taraflar birbirine sopa, tekme ve yumruklarla saldırdı. Olayda 8 kişi yaralanırken, 6 kişi de gözaltına alındı.
Gaziantep'in Nizip ilçesi Yukarıbayındır Mahallesi Kemaliye Sokak'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında kavga çıktı. Tarafların sopa, tekme ve yumruklarla birbirine saldırdığı kavgada 8 kişi yaralandı.
6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından taraflar ayrılırken, ekipler bölgede geniş güvenlik tedbiri aldı. Sokağı abluka altına alan jandarma ekipleri olayla ilgili iki taraftan 6 kişiyi gözaltına aldı. Yaralılardan 6'sı olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilirken, 2'si ilçedeki hastanelere gönderildi.
Gözaltı sayısının artması beklenirken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı