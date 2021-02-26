Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 8 kişi yaralandı
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Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 8 kişi yaralandı

26.02.2021 17:35 | Son Güncelleme: 26.02.2021 18:14

Gaziantep'te arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, taraflar birbirine sopa, tekme ve yumruklarla saldırdı. Olayda 8 kişi yaralanırken, 6 kişi de gözaltına alındı.

Gaziantep'in Nizip ilçesi Yukarıbayındır Mahallesi Kemaliye Sokak'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında kavga çıktı. Tarafların sopa, tekme ve yumruklarla birbirine saldırdığı kavgada 8 kişi yaralandı.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından taraflar ayrılırken, ekipler bölgede geniş güvenlik tedbiri aldı. Sokağı abluka altına alan jandarma ekipleri olayla ilgili iki taraftan 6 kişiyi gözaltına aldı. Yaralılardan 6'sı olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilirken, 2'si ilçedeki hastanelere gönderildi.

Gözaltı sayısının artması beklenirken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 8 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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