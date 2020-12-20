Son dakika: Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı: 1 ölü
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Son dakika: Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı: 1 ölü

20.12.2020 14:46 | Son Güncelleme: 20.12.2020 14:59

Gelen son dakika haberlerine göre Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı: 1 ölü Gaziantep'te, karayolu üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışırken araç çarpması ile ağır yaralanan genç hayatını kaybetti.

Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı: 1 ölü

GAZİANTEP - Gaziantep'te, karayolu üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışırken araç çarpması ile ağır yaralanan genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz Perşembe günü gece saatlerinde tarihi İpekyolu üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya Halil İbrahim Yiğit'e bir araç çarparak kaçtı. Kazada, ağır yaralanan Yiğit, 112 tarafından kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastanede yoğun bakım ünitesine alındı. 3 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Yiğit, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Yiğit'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Otopsi Merkezine kaldırıldı. Polis Yiğit'e çarpıp olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Son dakika: Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı: 1 ölü
Son dakika: Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı: 1 ölü
Son dakika: Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı: 1 ölü
Son dakika: Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı: 1 ölü
Son dakika: Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RESUL YANBUL

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