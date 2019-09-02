02.09.2019 13:25

Gaziantep'te adli yıl açılışı

Gaziantep'te, 2019- 2020 adli yıl açılışı düzenlenen törenle başladı.

Adli Yıl çılış töreni 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yapıldı. Törene; Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Alçık, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başkan vekili Mehmet Şahin, Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç, Gaziantep Baro Başkanı Bektaş Şarklı ve çok sayıda avukat katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Program daha sonra Gaziantep Barosunda düzenlenen basın toplantısı ile devam etti.

Gaziantep Barosu Başkanı Bektaş Şarklı konuşmasında avukatların yaşadığı sorunlara dikkat çekti.

Şarklı, 'Aradığımız tek şey samimiyettir. Türkiye'nin önünü açacak olan yargı ve demokratikleşme sorunudur. Şunu biliyoruz ki, demokratikleşme, hak ve özgürlüklerin korunması ve güvence altına alınması, Türkiye yargısının da, savunma mesleğinin de önünü açacak temel etkenlerdirö dedi.

Kaynak: DHA