Gaziantep'te 9 Yaşındaki Suriyeli Çocuk Kayboldu

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kaybolan 9 yaşındaki Suriye uyruklu Ahmet Salih'in bulunması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, önceki yıllarda ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye geçen Salih ailesi, mevsimlik işçi olarak yaklaşık 3 ay önce Nurdağı ilçesine geldi.

İlçeye bağlı Sakçagözü Mahallesi'ne yakın bir bahçede çalışan aile, iki gün önce oğulları Ahmet'in civardaki bir biber fabrikasından akşam eve gelmemesi üzerine onu aramaya çıktı.

Ailesi, Ahmet Salih'i bulamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarı alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede yaptıkları incelemenin ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) destek istedi.

Gün boyu bölgede çalışma yürüten ve sonuca ulaşmayan ekipler, havanın kararmasıyla aramalarına ara verdi.

Baba Muhammed Salih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklarının hayatından endişe ettiklerini söyledi.

Oğlunun bulunmasını isteyen Salih, "Çocuğum biber fabrikasına gitti ve oradan eve dönerken birden kayboldu. Oğlumu kaçırdılar mı, öldürdüler mi bilmiyorum. Allah için çocuğumu bulun. Gözümüze uyku girmiyor." dedi.

Ekiplerin, günün ağarmasıyla çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.