Gaziantep'te 9 Yaşındaki Suriyeli Çocuğun Kaybolması

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kaybolan 9 yaşındaki Suriye uyruklu Ahmet Salih'in bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Üç gün önce gittiği ilçeye bağlı Sakçagözü Mahallesi yakınlarındaki biber fabrikasından akşam eve gelmediği belirtilen Ahmet'in bulunması için dün başlatılan ve havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmaları, bu sabah yeniden başladı.

Gaziantep ve Adana AFAD ekipleri ile jandarma ekiplerinin arama kurtarma köpeklerinin katılımıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında bölgede arazi tarama çalışmaları yürütülüyor.

Drone desteğiyle bölgedeki su kuyularını da kontrol eden ekipler, Nur Dağı'nın eteklerindeki mağaralarda da arama yapıyor.

Öte yandan, Salih ailesinin geçen Ramazan Bayramı'nda 13 yaşındaki kızları Esma'nın intihar etmesiyle evlat acısı yaşadığı öğrenildi.

Mevsimlik işçi olarak yaklaşık 3 ay önce Nurdağı ilçesine gelen ve Sakçagözü Mahallesi'ne yakın bir bahçede çalışan Salih ailesi, üç gün önce oğulları Ahmet'in civardaki bir biber fabrikasından akşam eve gelmemesi üzerine onu aramaya çıkmıştı. Aile, Ahmet Salih'i bulamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirmiş, bunun üzerine dün arama çalışmaları başlatılmıştı.