Gaziantep'te 590 bin öğrenci karne aldı

Gaziantep'te 590 bin öğrenci karne aldı

Gaziantep'te 590 bin öğrenci karne aldıGaziantep'te, 60 bini Suriyeli 590 bin öğrenciye karneleri dağıtıldı.

Gaziantep'te 590 bin öğrenci karne aldı
Gaziantep'te, 60 bini Suriyeli 590 bin öğrenciye karneleri dağıtıldı.
Sakarya Mahallesi'nde bulunan Münire Kemal Kınoğlu Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine Vali Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, öğretmen ve veliler katıldı. Müzik dinletisinin ardından Vali Davut Gül ve beraberindekiler, sınıflarda öğrencilere karnelerini dağıttı ve hediyeler verdi. Karnedeki notlardan daha önemli olanın öğrencilerin sosyal hayattaki ilişkileri olduğunu ifade eden Vali Gül, Gaziantep'te 30 bin 500 öğretmenimiz ve yaklaşık 590 bin öğrencimiz verimli bir eğitim dönemi geçirdi. Şehrimizde ayrıca 60 bin civarı karne alan Suriyeli öğrencimiz var. Öğrencilerimize yaz tatilinde bol bol spor yapmalarını ve kitap okumalarını öneriyoruz dedi.

Kaynak: DHA
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