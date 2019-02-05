Gaziantep'te 3 Kişinin Öldüğü Miras Kavgası

Gaziantep'te, miras tartışması nedeniyle damatlarının silahlı saldırısında yaşamını yitiren 3 kişinin cenazesi defnedildi.

Şehitkamil ilçesinde miras nedeniyle aralarında anlaşmazlık bulunan Erkan D. tarafından vurularak öldürülen Bayram (69) ve Özden Şahin (60) ile Dilek Çakmak'ın (36) cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'ne getirildi.

Burada Özden Şahin'in tabutuna sarılan annesi Zeynep Şahin "Kızım seni erken evlendirdim, kızım seni katillere verdim." diyerek Tükçe ve Kürtçe ağıtlar yaktı.

Cenazeler, kılınan namazın ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Cenaze törenine, Şahin ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da katıldı.

Erkan D, dün 8 Şubat ve Fıstıklı mahallelerinde eşinin annesi, amcası ve kız kardeşini öldürmüş, eşi ve diğer baldızını da ağır yaraladıktan sonra teslim olmak için gittiği polis merkezi önünde kafasına silah dayamıştı.

Olay yerine gelen akrabaları tarafından ikna edilen şüpheli, polise teslim olmuştu.

Kaynak: AA