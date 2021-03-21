Gaziantep'te 29 oto hırsızlık şüphelisinden 7'si tutuklandı
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Gaziantep'te 29 oto hırsızlık şüphelisinden 7'si tutuklandı

21.03.2021 09:27 | Son Güncelleme: 21.03.2021 09:33
Gaziantep'te 29 oto hırsızlık şüphelisinden 7'si tutuklandı

Gaziantep'te 10 motosiklet ve 8 oto hırsızlığı olayları ile ilgili 29 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te 10 motosiklet ve 8 oto hırsızlığı olayları ile ilgili 29 şüpheli yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarınca kaydedilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 1 şüphelinin hırsızlık suçundan 20 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-19 Mart tarihleri arasında kent merkezinde meydana gelen 10 motosiklet ve 8 oto hırsızlığı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde motosiklet ve oto hırsızlığı olaylarıyla ilgili 29 şüpheli yakalandı. Hırsızlık anları çevredeki güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Şüphelilerden 7'si adli mercilerce tutuklanırken, 1 şüphelinin ise hırsızlık suçundan 20 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı. - GAZİANTEP

Gaziantep'te 29 oto hırsızlık şüphelisinden 7'si tutuklandı
Gaziantep'te 29 oto hırsızlık şüphelisinden 7'si tutuklandı
Gaziantep'te 29 oto hırsızlık şüphelisinden 7'si tutuklandı
Gaziantep'te 29 oto hırsızlık şüphelisinden 7'si tutuklandı
Gaziantep'te 29 oto hırsızlık şüphelisinden 7'si tutuklandı
Gaziantep'te 29 oto hırsızlık şüphelisinden 7'si tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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