Gaziantep'te, 240 görevliyle dezenfekte çalışması GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi'nce koronavirüs tedbirleri kapsamında, 240 kişiden oluşan 11 ekip ile cadde, meydan, park ve boş alanlarda dezenfekte çalışması başlatıldı.

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi'nce koronavirüs tedbirleri kapsamında, 240 kişiden oluşan 11 ekip ile cadde, meydan, park ve boş alanlarda dezenfekte çalışması başlatıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına ağırlık verildi. Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı'na bağlı 240 kişiden oluşan 11 ekip, 15 araç ile dezenfekte çalışması başlattı. Balıklı, Gaziler Caddesi, Mütercim Asım Caddesi, Gaziantep Kalesi çevresi, Gazi Muhtar Paşa Bulvarı, Üniversite Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı, Fevzi Çakmak Bulvarı, Kalyon Kavşağı, Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Milli Egemenlik Bulvarı, Nail Bilen Caddesi, Emek Kavşağı, Ali Nadi Ünler Bulvarı, Kardelen Kavşağı, Çetin Emeç Caddesi, Maarif Kavşağı, Atatürk Bulvarı, Ordu Caddesi, Bey Mahallesi ve otobüs durakları, Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ve Dünya Sağlık Örgütü onaylı ürünler ile dezenfekte edildi. Ekipler, kalabalığın fazla olduğu şehir genelindeki kamu binalarında dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına düzenli aralıklarla devam ediyor.

Kaynak: DHA