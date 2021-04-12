Gaziantep'te 100 okula yeni kitaplık
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Gaziantep'te 100 okula yeni kitaplık

Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar - Haberler | Güncel
Gaziantep'te 100 okula yeni kitaplık

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında "100 Okula 100 Kitaplık" projesi başlattı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında "100 Okula 100 Kitaplık" projesi başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye meclisi, nisan ayı dönem toplantısı Belediye Başkanı Fatma Şahin başkanlığında yapıldı. Toplantıda, "100 Okula 100 Kitaplık" projesi kabul edildi.

Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaptığı konuşmada, herkesin istediği kitaba ulaşmasını istediklerini ve proje kapsamında okullara yapılacak kitaplıkların da bu anlamda önemli olduğunu ifade etti. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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