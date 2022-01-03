Gaziantep'te 1 kişinin yaralandığı Pitbull saldırısına 2 gözaltı

GAZİANTEP'te, tartıştığı arkadaşlarının saldırttığı Pitbull cinsi köpeğin ısırması sonucu 14 yerinden yaralanan Ufuk Göçmen'in (34) şikayetiyle başlatılan soruşturmada, 2 şüpheli gözaltına alındı. Göçmen, hastanedeki tedavisi sonrası taburcu edildi.

Mithatpaşa Mahallesi'nde cumartesi günü meydana gelen olayda, Ufuk Göçmen ile arkadaşı R.K. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre R.K.'nin yönlendirmesi ile beslediği Pitbull cinsi köpek, Ufuk Göçmen'e saldırdı. 14 yerinden yaralanan Göçmen, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Kol, bacak ve sırt bölgelerinden ısırılan Göçmen, tedavisinin ardından taburcu edilirken, şikayeti üzerine polis çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonunda polis ekipleri, sahiplenilmesi yasak Pitbull cinsi köpeği saldırtarak Göçmen'in yaralanmasına neden olan R.K.'yi gözaltına aldı. R.K.'nin, sorgusunda, köpeğin sahibi olduğunu söylediği G.Ç. de gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürerken, Ufuk Göçmen'e saldıran Pitbull cinsi köpek ise Büyükşehir Belediyesi barınağına teslim edildi.

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