GAZİANTEP TAŞLIGEÇİT ARKEOLOJİ PARKI SULAR ALTINDA KALDI
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GAZİANTEP TAŞLIGEÇİT ARKEOLOJİ PARKI SULAR ALTINDA KALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, Tahtaköprü Barajı'nın su seviyesinin düşmesi ile ortaya çıkan Taşlıgeçit Arkeoloji Parkı, barajdaki doluluk oranının 145 milyon metreküp kapasiteye ulaşmasıyla yeniden suların altında kaldı.

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, Tahtaköprü Barajı'nın su seviyesinin düşmesi ile ortaya çıkan Taşlıgeçit Arkeoloji Parkı, barajdaki doluluk oranının 145 milyon metreküp kapasiteye ulaşmasıyla yeniden suların altında kaldı.

İslahiye ve Hatay'daki Amik Ovası'nı sulaması için1974 yılında yapılan Tahta Köprü Barajında yükseltme çalışması ve yağışın az olması nedeniyle geçen yıl su seviyesinin gözle görülür şekilde düşmesiyle Taşlıgeçit Arkeoloji parkı ortaya çıktı. 1950 yılında keşfedilip 2009-2010 yıllarında Gaziantep Müze Müdürlüğü ile İtalya Bologna Üniversitesi işbirliğiyle yapılan kazı çalışmasıyla turizme kazandırılan Taşlıgeçit Arkeoloji Parkı, barajdaki doluluk oranının 145 milyon metreküp kapasiteye ulaşmasıyla tekrar sular altında kaldı.

GAZİANTEP TAŞLIGEÇİT ARKEOLOJİ PARKI SULAR ALTINDA KALDI
GAZİANTEP TAŞLIGEÇİT ARKEOLOJİ PARKI SULAR ALTINDA KALDI
GAZİANTEP TAŞLIGEÇİT ARKEOLOJİ PARKI SULAR ALTINDA KALDI
GAZİANTEP TAŞLIGEÇİT ARKEOLOJİ PARKI SULAR ALTINDA KALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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