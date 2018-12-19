Gaziantep Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
Suriye sınırına askeri sevkiyatSURİYE sınırındaki Hatay'a tank ve zırhlı personel taşıyıcıların bulunduğu askeri araçlar sevk edildi.
Suriye sınırına askeri sevkiyat
SURİYE sınırındaki Hatay'a tank ve zırhlı personel taşıyıcıların bulunduğu askeri araçlar sevk edildi.
Çeşitli kentlerde konuşlu birliklerden sevk edilen aralarında tank ve zırhlı araçların da bulunduğu 8 araçlık konvoy, öğle saatlerinde Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı ulaştı. Güvenlik önlemleri arasında ilerleyen askeri konvoydaki araçların, Hatay'da, Suriye sınır hattındaki üslerde konuşlandırılacağı bildirildi.
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Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA) -
(Tür: Yurt)
Kaynak: DHA